La danza y el cine, protagonistas entre la setentena de actos de otoño en Cambrils

Cambrils estrenará este viernes la nueva programación trimestral de actos en el municipio, donde la danza y el cine cobrarán un gran protagonismo. La propuesta cultural de otoño ha sido ampliada con respecto al año pasado, y la lista de propuestas superará la setentena de actos en el municipio hasta el próximo mes de enero. «Después de un verano festivo, viene un otoño cultural. Todo lo que se hace en Cambrils es cultural, compacto y de excelencia con este nuevo formato», ha indicado el alcalde Oliver Klein.

Una de las novedades destacadas dentro de las propuestas es, por primera vez, la expansión de arte presentado en Cambrils hacia otros municipios. Este viernes, la docena de obras premiadas durante todas las ediciones de la Bienal de Arte Gastronómico se expondrán en el espacio Eat Art de Banyoles, que se podrá visitar hasta el 31 de octubre.

La larga lista de propuestas, que incluye veinte más que el año anterior, ofrecerá conferencias, exposiciones, actuaciones teatrales, talleres o clubs de lectura, pero la danza y el cine encabezarán la programación. El alcalde ha calificado el trabajo de la concejalía de Cultura como «una apuesta fuerte y firme para situar Cambrils como un referente cultural». Las propuestas durarán hasta el día 29 de enero, y desde esta semana ha quedado inaugurada la temporada de otoño.

Cinco meses llenos de cultura

El Circuito Tardor en Dansa, una de las iniciativas artísticas mayores de Cataluña con 14 compañías y 12 municipios involucrados, volverá a pasar por el municipio el 4 y 5 de octubre. Aunque coincidirá con la diada castellera del Pòsit, la programación ha sido adaptada para disfrutar de los dos actos.

La pantalla grande también cobrará vida con el nuevo espacio cultural Cine Rambla-Art, que reproducirá, desde esta semana, las mejores propuestas cinematográficas para el público cambrilense con una nueva programación de otoño, ya disponible para consultar.

Las primeras iniciativas también se podrán observar en el espacio El Pati del Centro Cultural, con la inauguración de la exposición La Mar de Pintura se'n va D-Festa este mismo miércoles. Un homenaje a los elementos más emblemáticos de la cultura popular, y al día siguiente jueves 18 de septiembre en la Sala Ágora del Ayuntamiento se abrirá la muestra fotográfica Un port, dues mirades, que invita al público a descubrir el Port de Tarragona a través de los objetivos de Ram Giner y Albert Porres.

El Centro Cultural cobra vida

La iniciativa Arts al Hall, que transformará el espacio del Centro Cultural durante la presentación de las nuevas programaciones, también se ha estrenado con la propuesta creativa de la artista vallense Ester Fabretgat Pell de cosmos. Una de las principales novedades, que tiene el objetivo de fortalecer la apuesta por el arte en el municipio y dar visibilidad a los diferentes artistas del territorio. Además, según ha indicado el consistorio, las obras no llegarán sólo a los interesados en el arte contemporáneo, sino también al público que se informará en el centro.

Pell de cosmos, creada especialmente por la ocasión, es una escultura de grandes dimensiones (21 x 17 metros) que no sólo ocupa, sino que se adapta el espacio como una piel viva. La pieza ha sido replegada sobre sí misma para meterse dentro de la arquitectura del lugar.