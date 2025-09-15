Cambrils vuelve a recaudar dinero y pelo por el alzhéimer

Más de una treintena de negocios de todo el Estado han participado en la recaudación de este año.Javier Torrente

El acto benéfico Deixa't prendre el pèl ha vuelto a llenar Cambrils de pelo y barbas en su novena edición, celebrada este pasado domingo. Más de 50 profesionales han ofrecido cortes de pelo y barba, estilización de uñas y sesiones de maquillaje a cambio de donativos para visibilizar la enfermedad y los casos de las familias que la sufren en el territorio.

Después de una edición donde se recaudaron cerca de 18.000 euros, este año el acontecimiento ha estado marcado por el mal tiempo y por una asistencia más baja, aunque más de 400 personas han accedido a las zonas de donación y a los servicios. «Cada corte de cabello, cada barba y cada masaje es esperanza», afirmaba la organización. En total, 30 negocios de diferentes zonas de España han participado en la recogida de dinero, que se dará a la Asociación Familiares del Alzhéimer Costa Daurada, encargada de ofrecer servicios de consulta y acompañamiento a las familias.

Concienciar solidariamente

Además de los servicios de peluquería, los asistentes han podido disfrutar de varias actividades como crossfit o paseos en barca, también con posibilidad de aportar a la causa. La música en directo y los puestos solidarios han enfatizado en la importancia de una jornada que reivindica las afectaciones de la grave enfermedad, animando a los asistentes a mantenerse activos como una de las recomendaciones principales para prevenir el alzhéimer.

En total, más de 2.000 personas han pasado por el recinto del Port de Cambrils y, aunque se espera una recaudación menor en comparación con el año pasado, la iniciativa solidaria ha vuelto a demostrar la solidaridad del municipio.