Prades recoge 700 firmas contra la retirada de la estelada del campanario

La plataforma Prades per la Independència ha llevado a cabo durante todo este verano una campaña de recogida de firmas para denunciar la retirada de la estelada del campanario de Santa María la Mayor de Prades. La bandera se retiró a comienzos del verano a requerimiento de la Coordinadora de la Resistencia Cívica, encabezada por Salvador Caamaño, ante el Arzobispado de Tarragona.

La entidad ha finalizado la campaña coincidiendo con la Diada Nacional de Cataluña y, tal como había anunciado, ha entregado más de 700 firmas tanto al Arzobispado como al Ayuntamiento de Prades. Con este gesto quiere sensibilizar a ambas instituciones y expresar el rechazo de las personas que han apoyado el manifiesto. El colectivo reclama que se reconsidere la retirada de la estelada y que, en caso de no poder volver a colocarla en el campanario, se reubique en otro lugar singular y visible para todas las personas que visitan el municipio. Además, subrayan la necesidad de defender la libertad de expresión y la pluralidad de los símbolos en un marco de convivencia y respeto.

En cuanto al Arzobispado de Tarragona, la plataforma sigue a la espera de ser recibida por el arzobispo Joan Planelles para poder exponerle personalmente los motivos de su acción. Durante el verano también se mantuvo una reunión con parte del consistorio de Prades con la voluntad de encontrar una salida a la situación.

A finales de julio ya se hizo público el malestar por el hecho de que la estelada, que ondeaba en el campanario desde 2012, hubiera sido retirada de manera «súbita» y, según el colectivo, sin justificación. El Moviment Social Prades per la Independència remarcó que la presencia de la bandera nunca había generado conflicto entre vecinos ni visitantes.

El rector de la parroquia, J.S. Pellicer, explicó a través del canal municipal eAgora que la decisión de retirar la estelada provenía directamente del Arzobispado ante «reiteradas denuncias» y «advertencias». El sacerdote añadió que la medida no respondía ni a criterios personales ni a criterios políticos, sino a la voluntad de preservar la convivencia y la neutralidad de la parroquia de Prades.