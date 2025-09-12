El Festival Empelt vuelve a la Selva del Camp con el humor como refugio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Selva del Camp volverá a ser el refugio de la cultura acogiendo la segunda edición del festival Empelt. La zona de los Ponts de la localidad recibirá de nuevo la propuesta de Arts en Viu que tendrá lugar a partir del próximo sábado 4 de octubre a partir de las 17.00h, hasta la medianoche. La programación, para todos los públicos, promete convertir la zona en un espacio seguro dentro de «un mundo cada vez más convulso».

Los talleres, espectáculos familiares, monólogos y la música serán los protagonistas en un festival que situará de nuevo Els Ponts como el telón de fondo de Empelt. Un carro de cuentos, de la compañía tarraconense Arkàdia Produccions, inaugurará las actuaciones con un cuentacuentos familiar y recorrerá el mundo a través de un viaje mágico, celebrando la tradición oral y la conexión entre culturas.

Un festival para despertar sonrisas

Durante la mañana, a partir de las 10.30h, las mujeres podrán disfrutar del taller vivencial de la mano de la actriz y creadora Ana Sánchez Carrión, que enlazará a las 18.45h con el espectáculo Empar y el universo de la payasa valenciana Bufoneta.

Una actuación familiar que reivindica el papel de las madres y las yayas. Además, El Cabaret campesino de la pallaressa Esperanceta, a las 20.00h, dejará las formalidades en casa y llevará el sarcasmo a la Selva, revolucionando el humor en el municipio. La música cobrará vida con el combo Siblings de la Escuela de Música Municipal de la localidad.

A partir de las 21.30h los jóvenes de entre 14 y 18 años, alumnos de la escuela creada hace tres años bajo la dirección de Rubén Lorenzo, demostrarán su creatividad con un amplio repertorio que se alargará hasta las 22.30h. El festival concluirá con una jornada cómica de la mano de los jóvenes monologuistas Alba Segarra, Álex Vila y Norbert Palazón, integrantes de la nueva escena humorística catalana.

El Empelt servirá para redescubrir el municipio con propuestas gastronómicas como la cocina fusión VanCöök, los crepes de Food and Roll Cafe o el vino de la bodega selvatà Tres muntanyes. Los asistentes podrán disfrutar de un espacio para merendar o cenar, y de un servicio de barra abierto hasta la noche.