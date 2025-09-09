Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Riudecanyes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado ayer lunes junto a la carretera T-313, en término municipal de Riudecanyes (Baix Camp), cerca del barranco del Gendre. Según ha explicado el cuerpo policial, el aviso del hallazgo se recibió hacia las diez y media de la mañana, y agentes de la zona se dirigieron al lugar. Una vez constatada la presencia del cuerpo se ha abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte. Se está a la espera de la autopsia para tener más información sobre los hechos. Ahora mismo no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del deceso.