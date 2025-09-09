Successos
Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Riudecanyes
Los agentes encontraron el cuerpo lunes junto al barranco del Yerno
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado ayer lunes junto a la carretera T-313, en término municipal de Riudecanyes (Baix Camp), cerca del barranco del Gendre. Según ha explicado el cuerpo policial, el aviso del hallazgo se recibió hacia las diez y media de la mañana, y agentes de la zona se dirigieron al lugar. Una vez constatada la presencia del cuerpo se ha abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte. Se está a la espera de la autopsia para tener más información sobre los hechos. Ahora mismo no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del deceso.