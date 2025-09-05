Las lluvias de esta madrugada dejan más de 20 litros en media hora en Miami Platja

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del plan Inuncat, que ha afectado las últimas horas diferentes puntos del territorio sin incidencias destacables. El Servicio Meteorológico de Cataluña da por finalizado el episodio de intensidad de lluvia iniciado el jueves por la noche y que ha afectado esta pasada noche y madrugada comarcas del nordeste (Garrotxa, Pla de l'Estany, Ripollès, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès y Selva) y extremo sur (Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Tarragonès).

El Meteocat también informa de que se han superado los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en Miami Platja (Baix Camp), con 24,3 litros. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) indica que durante la intensificación de vigilancia en la cuenca del Ebro no se ha registrado ninguna superación ni ningún incremento de caudal significativo.