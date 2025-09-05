Diari Més

Evacuan una casa en Cambrils por una fuga de gas en unas obras en la vía pública

Los operarios han cortado la cañería afectada y se ha constatado que la fuga no ha afectado al resto de viviendas

Imagen de la calle donde se han producido los hechos.

Imagen de la calle donde se han producido los hechos.Google Maps

Una casa de la calle Mas d'en Puig de Cambrils ha sido evacuada a causa de una fuga de gas provocada durante unas obras a la vía pública. Los Bomberos de la Generalitat han activado dos dotaciones para intervenir en el incidente, que ha sido notificado a las 10.54 horas.

Según han informado los Bomberos, los operarios han cortado la cañería afectada y se ha constatado que la fuga no ha afectado al resto de viviendas de la zona. La compañía suministradora de gas ha sido avisada con el fin de hacer las comprobaciones y reparaciones pertinentes. El incidente no ha provocado daños personales ni otras afectaciones destacables.

