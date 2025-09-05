Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una casa de la calle Mas d'en Puig de Cambrils ha sido evacuada a causa de una fuga de gas provocada durante unas obras a la vía pública. Los Bomberos de la Generalitat han activado dos dotaciones para intervenir en el incidente, que ha sido notificado a las 10.54 horas.

Según han informado los Bomberos, los operarios han cortado la cañería afectada y se ha constatado que la fuga no ha afectado al resto de viviendas de la zona. La compañía suministradora de gas ha sido avisada con el fin de hacer las comprobaciones y reparaciones pertinentes. El incidente no ha provocado daños personales ni otras afectaciones destacables.