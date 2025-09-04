La cosecha del lúpulo de Prades superará las 7 toneladas en una campaña condicionada por el calor

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los agricultores recogerán más de siete toneladas de lúpulo en la campaña de este año que justo acabará esta semana después de quince días. El proyecto, impulsado por la empresa Damm, el Ayuntamiento de Prades y la Cooperativa de Agricultores del municipio desde 2014 ya se ha consolidado con cosechas que cada año han crecido.

Con todo, la de este año se ha visto afectada por los golpes de calor de los meses de junio y julio, los cuales han alterado el metabolismo de la planta. Los responsables del cultivo se muestran preocupados por las altas temperaturas y la sequía de los últimos años. Para mejorar la calidad del producto se han incorporado técnicas de agricultura regenerativa. Los impulsores confían en alcanzar las diez toneladas en los próximos años.