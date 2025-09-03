Detienen en l'Hospitalet de l'Infant a tres hombres por un hurto en un área de servicio de la AP-7

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de l'Ametlla de Mar detuvieron el pasado lunes a tres hombres de 23, 24 y 44 años, como presuntos autores de un delito de hurto de interior de vehículo. Los hechos sucedieron el lunes por la tarde en el Área de Servicio de l'Hospitalet de l'Infant cuando, mientras una de las personas afectadas se encontraba fuera del vehículo, dos de los autores le pidieron información sobre una ruta, mostrándole una aplicación de navegación en el móvil para distraerla.

Posteriormente, las víctimas se dieron cuenta de que les habían sustraído un bolso con varios objetos, documentación y más de 300 euros en metálico. Inmediatamente, se montó un dispositivo policial con el fin de localizar a los presuntos autores del hurto. Poco después, localizaron al vehículo sospechoso circulante por la carretera TV-3025 en dirección a la N-340, sentido Tarragona, iniciando un seguimiento hasta conseguir pararlos.

En el momento de su detención se recuperaron 454 euros en metálico. Además, los agentes averiguaron que los ladrones habían tirado el bolso de mano con el resto de objetos cerca del área de servicio donde se produjeron los hechos. Posteriormente, otra dotación policial recuperó el bolso sustraído, encontrado abandonado en la autopista AP-7. Dos de los detenidos acumulan varios antecedentes relacionados con delitos de la misma tipología. Los tres detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.