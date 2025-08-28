El estreno de la nueva Casa de la Festa se convierte en la estrella del programa de actos de Cambrils

Los responsables de las entidades y del Ayuntamiento, en el espacio interior del edificio al acabar las obras.Cedida

La conversión de uno de los antiguos almacenes de la Brigada Municipal de Cambrils, en el paseo Albert de la localidad, detrás de la Escuela de Música, ha servido para dotar este verano al municipio de un nuevo equipamiento largamente reclamado por sus entidades festivas: la nueva Casa de la Festa de Cambrils.

Después de la finalización de las obras el pasado mes de julio, el próximo 7 de septiembre se inaugurará un equipamiento que permitirá a los colectivos festivos cambrilenses disponer de espacios adecuados para poder reunirse, ensayar u organizar formaciones y actividades sociales, entre otras necesidades. Además, en el futuro también se plantea crear un espacio expositivo abierto al público para dar a conocer la cultura popular del municipio.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Cambrils, ha contado con una subvención de la Diputación de Tarragona de 199.764 euros. Los trabajos, con un importe total 241.229 euros, han ido a cargo de la empresa Construccions Vinaixa SA, y han incluido la rehabilitación de un antiguo almacén de la brigada de 122 m2, el acondicionamiento de dos patios exteriores de 155 m2 y 40 m2 y la renovación y redistribución de todos los servicios (con WC, lavabos y duchas) de un edificio de 40 m2.

El espacio donde se ha intervenido está ubicado en un solar de 347 m2 al final del paseo Albert, en la esquina de la calle Corona d'Aragó, y está formado por diferentes edificios, separados entre ellos, los dos patios interiores y un antiguo depósito de agua.

La nave rehabilitada como Casa de la Festa es la más cercana al paseo Albert y la nave contigua seguirá funcionando como almacén de la brigada de electricistas. Por otra parte, el edificio de los servicios es el que está tocando a la avenida Mil·lenari.

Las obras han consistido en la adecuación del espacio interior con repasos en la cubierta, la sustitución de todos los cierres exteriores, la pavimentación de las zonas del patio interior y del interior con arenisca o el saneamiento de los andamios de madera.

Además de nuevas divisiones interiores para habilitar una sala principal y diferentes cámaras para las entidades, se ha construido un altillo para disponer de espacios cerrados de almacenaje, se ha renovado la instalación eléctrica y la red de agua, y se ha instalado una red de telecomunicaciones y de ventilación.