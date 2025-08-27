Camí Mendoza dice adiós: «Los que nos dedicamos a la política no nos tenemos que perpetuar en los cargos»

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

La exalcaldesa de Cambrils y jefe de la oposición en el Ayuntamiento, Camí Mendoza y Mercè, dijo ayer adiós a la política municipal después de diez años trabajando en el consistorio. «No es un día fácil para mí, pero tengo las ideas muy claras. La decisión es personal y meditada: en las próximas semanas dejaré la política activa tanto en Cambrils como en el Consejo Comarcal», explicó a la cambrilense.

El motivo por el cual da un paso al lado claro está: «Tengo el convencimiento de que los políticos estamos de paso y no nos tenemos que perpetuar en los cargos. No comparto la filosofía de las personas que tienen trayectorias de más de 10, 15 o 20 años y estoy convencida de que los motiva la ambición personal por encima del servicio público».

Mendoza hizo público el anuncio ayer en una rueda de prensa acompañada del presidente de la sección local, Eduard Pellicer, y de los concejales del grupo municipal de Esquerra Republicana, Aleix Rom, Neus Cárdenas i Hélène Arcelin.

«Cuando empezaba me dijeron que no cambiara nunca y fuera yo misma. Creo que el hecho de estar aquí y de haber tomado esta decisión de una manera tranquila y relajada quiere decir que sé exactamente quien soy, lo que he sido y lo que seguiré siendo en otra etapa de la vida», afirmó. «Gané las elecciones el día que hice 50 años y me marcho diez años después, con 60. He dedicado mis mejores años de máxima madurez personal a Cambrils», recalcó.

Todo apunta que será a septiembre —en el pleno ordinario del último viernes del mes— cuando Mendoza formalice la renuncia de acta de concejala. La cambrilense no acabará un mandato que empezó el año 2023. La política tenía claro desde un principio que el 2027 ya no sería concejala y cree que la que ha tomado, a pesar de no ser una decisión fácil, sí que es la más «valiente»: «Por responsabilidad, tengo que dejar paso a una persona que se pueda formar de cara a las próximas elecciones municipales del 2027». «Mi compromiso con Cambrils y con Esquerra Republicana continúa intacto», añadió.

La exalcaldesa agradeció las muestras de estima y de agradecimiento recibidas desde el momento en que salió la noticia de la renuncia a los medios de comunicación y dejó claro que «no tengo ningún problema de salud, que muchos me lo habéis preguntado. Estoy bien». Por parte de los miembros del gobierno municipal y del resto de compañeros de otros partidos políticos, sin embargo, Mendoza asegura que no ha recibido ningún mensaje.

El presidente de la sección local de Esquerra Republicana Cambrils, Eduard Pellicer, dedicó también unas palabras a Mendoza: «Desde la sección local, le agradecemos el trabajo hecho a Camí. Estamos muy orgullosos de su tarea, siempre ha dado la cara por el municipio y es de agradecer que dé este paso para hacer el relevo porque hay nuevas ganas. Desde el momento que nos lo comunicó ya nos dijo que no la intentáramos convencer para que se quedara, que tenía claro que era el momento».

10 años de política municipal

Mendoza tuvo tiempo también para repasar los momentos clave de su trayectoria. «En el 2015 había un endeudamiento de más del 106% y rebajamos la deuda hasta el punto de llegar al 27% el año 2021; apostamos por la avenida Charles Darwin y por la avenida del Deporte; ante la falta de patrimonio arquitectónico, apostamos por la compra del Celler de la Cooperativa, que es el reflejo de los orígenes campesinos del municipio», añadió. Eso sí, de entre los momentos vividos, la exalcaldesa dejó claro cuál fue lo peor: los atentados del 17-A.

Camí Mendoza entró en el 2015 en la política municipal. Lo hizo encabezando la lista de ERC en las municipales. Los republicanos ganaron aquellas elecciones, con la representación de cuatro concejales y, gracias a un pacto con CiU y el PSC se convirtió en la primera alcaldesa de la historia del municipio. Después de cuatro años de mandato, en el 2019 volvió a ganar las municipales —incluso amplió la representación hasta los seis concejales— y empezó una segunda legislatura al frente del ente municipal.

La etapa, sin embargo, acabó en el 2021. La moción de censura impulsada por el Nou Moviment Ciutadà, con el apoyo del PSC y de Ciudadanos, cesó Mendoza de su cargo. En el 2023, se volvió a presentar a las elecciones al frente de ERC, que fue la segunda fuerza más votada. PSC, Esquerra Repulicana, Junts por Cambrils y En Comú Podem cerraron un acuerdo que establecía un reparto de la alcaldía: tres años para Alfredo Clúa (PSC) y uno para Mendoza. Al inicio del 2025, las desavenencias internas rompieron el gobierno, llevaron a Clúa a renunciar y al nombramiento de Oliver Klein —del Nou Moviment Ciutadà— como nuevo alcalde del municipio.