Camí Mendoza, exalcaldesa de Cambrils con ERC, abandona la política municipal

Cambrils vive un adiós político de peso. Camí Mendoza y Mercè, quién fue alcaldesa del municipio entre el 2015 y en el 2021 y hasta ahora ha sido jefa de la oposición y portavoz de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento, ha decidido poner punto final a su trayectoria política municipal. Su decisión se formalizará este miércoles, en una rueda de prensa convocada por ERC, en que comparecerá al lado de los concejales del grupo municipal, Hélène Arcelin, Neus Cárdenas y Aleix Rom, así como del presidente de la sección local, Eduard Pellicer. En esta comparecencia se explicarán los motivos que lo han llevado a hacer este paso y también el nuevo rumbo que cogerá el liderazgo republicano en la ciudad. Sin embargo, Mendoza continuará vinculada a Esquerra Republicana.

La marcha de Mendoza marca el cierre de una etapa de casi una década de dedicación institucional y de protagonismo en la política cambrilense. Nacido el año 1965 en el Barri Antic, creció en el barrio de l'Estació y reside desde hace años en la Parellada. Muy arraigada en el tejido asociativo y deportivo de la villa, presidió durante 12 años el Club Patí Cambrils. Además, fue una de las impulsoras de la asamblea local de la ANC y del movimiento Cambrils Decideix.

En el 2015 dio el salto a la política institucional encabezando por primera vez la lista de ERC en las municipales. El resultado fue notable: no sólo obtuvo representación al plenario, sino que, gracias a un acuerdo con CiU y PSC, se convirtió en la primera alcaldesa de Cambrils. Cuatro años después revalidó el liderazgo de la candidatura republicana y, mediante un pacto con Junts per Cambrils y el Nou Moviment Ciudadà, inició un segundo mandato al frente del consistorio. Durante el verano del 2021, Mendoza fue desposeída de la alcaldía a través de una moción de censura impulsada por el Nou Moviment Ciudadà con el apoyo del PSC y de Ciudadanos.

La ruptura del cuadripartido

Desde entonces, Esquerra pasó a la oposición hasta el final del mandato, y en las municipales del 2023 consiguió volver al equipo de gobierno con un acuerdo entre PSC, ERC, Junts per Cambrils y en Comú Podem. El pacto establecía un reparto de la alcaldía: tres años para Alfredo Clúa (PSC) y el último para Mendoza. La fórmula, sin embargo, no salió bien: las desavenencias internas hicieron saltar por los aires el gobierno a principios del 2025 y desembocaron en la renuncia de Clúa y en el nombramiento de Oliver Klein (Nou Moviment Ciudadà) como nuevo alcalde. Así, Mendoza y su grupo volvieron a ocupar los escaños de la oposición, hasta la actualidad.

ERC Cambrils redefine su grupo municipal

Con la salida de Camí Mendoza, el grupo municipal de ERC en Cambrils quedaría formado por Aleix Rom Queral, Neus Cárdenas Morell y Hélène Arcelin Zabal. Para completar el equipo, podría entrar el republicano Joan Francesc Cerrato Carmona, conocido popularmente como ‘Ato’, que asumiría el relevo.