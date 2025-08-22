Rescatan a dos personas que se habían perdido paseando por una zona boscosa en Pratdip

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat realizaron el jueves por la noche un rescate de montaña en Pratdip. A las 20.07 horas el 112 recibió una llamada de una chica de 23 años que se había perdido con su pareja mientras paseaban por una zona boscosa. Además, explicaban que se habían hecho daño en las manos con unos arbustos.

Una dotación del parque de bomberos de l'Hospitalet de l'Infant se desplazó hasta el pueblo del Baix Camp para iniciar su búsqueda. A los bomberos los localizaron sanos y salvos a las 21.57 horas y los acompañaron hasta su vehículo. Finalmente, no necesitaron de asistencia sanitaria.