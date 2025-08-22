Mont-roig del Camp cierra el agua de fuentes para evitar que se usen como lavapies

Imagen de una de las fuentes del paseo de las Cales llena de arena.Ayuntamiento Mont-roig

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha cerrado el agua de quince de las diecisiete fuentes del paseo marítimo de las Cales por el hecho de que «muchas personas las utilizan como lavapies», informa en un comunicado. El consistorio señala que este uso inadecuado de las fuentes provoca acumulaciones de arena y agua y problemas de higiene a lo largo del paseo.

Sólo mantiene en funcionamiento las próximas a las zonas de juegos infantiles de la avenida Maria Cristina y del entorno del edificio La Joia, para que «los niños y las familias tengan puntos de agua disponibles».

El Ayuntamiento asegura que valora la posibilidad de sustituir las fuentes actuales por modelos que sólo permitan beber agua, «con el objetivo de evitar usos inadecuados y garantizar el buen funcionamiento del paseo».

Las playas del municipio no disponen de lavapies ni duchas a causa del plan de renaturalización impulsado por el consistorio, que desde hace unos años apuesta por «fomentar un uso respetuoso y sostenible de estos espacios naturales».