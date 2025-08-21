Los Diables de Maspujols celebran 40 años de historia con una gran fiesta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Diables de Maspujols celebran este año 2025 cuatro décadas de trayectoria, tradición y cultura popular en la población del Baix Camp. Para conmemorar su 40.º aniversario se ha preparado para este viernes 22 de agosto una gran celebración bajo el nombre de El Retorn de l'Avern, que contará con la participación también de la Colla de Diables de les Borges del Camp, y con el grupo de versiones Skatarella como cabeza de cartel de la noche musical.

La convocatoria empieza a las 20:00 h con un correfuego infantil con los diablos de Maspujols y los de les Borges del Camp. El correfuego adulto será a partir de las 21:30 h y ambas actuaciones empezarán en la Ermita de Maspujols.

A las 23:59 h llegará la fiesta de fuego en la Pista Polideportiva con las actuaciones de Skatarella, que aportarán una explosión de energía, ritmos y buena música, y de Botero PD'S que lo alargará hasta bien entrada la noche. El concierto tiene la entrada gratuita.

Para la conmemoración los Diables de Maspujols cuentan con la colaboración de la Diputació de Tarragona, que aporta una subvención de 4.500 euros para toda la celebración del aniversario, y el apoyo del Ayuntamiento de Maspujols.

Con esta iniciativa, los Diables de Maspujols quieren no sólo celebrar los 40 años de su historia, sino también agradecer el apoyo recibido por parte del pueblo y seguir fomentando la cultura del fuego, la música y la tradición en el territorio.