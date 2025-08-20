Mont-roig del Camp se presentará al Plan de Barrios con un proyecto para revitalizar el casco antiguo

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp quiere convertir el casco antiguo en un espacio vivo, creativo y con nuevas oportunidades culturales, sociales y económicas.Ayuntamiento de Mont-roig del Camp

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp quiere revitalizar el casco antiguo del municipio. Para conseguirlo, la localidad presentará al Plan de Barrios y Villas de Cataluña 2025-2029 un proyecto centrado en convertir el casco antiguo en un espacio vivo, creativo y con nuevas oportunidades culturales, sociales y económicas. Para poder recibir esta subvención de la Generalitat de Catalunya, uno de los factores que se tiene en cuenta es la participación ciudadana.

Es por eso que el Ayuntamiento ha organizado, hoy miércoles a las 19 h., una sesión informativa y participativa con las entidades del municipio. En ella, se presentará qué es el Plan de Barrios y qué impacto puede tener en la transformación de Mont-roig, la propuesta de revitalización del casco antiguo y el papel fundamental que tiene el tejido asociativo de la localidad en este proceso de transformación.

Para revitalizar el casco antiguo, el Ayuntamiento tiene previsto continuar con el Estudio Integral para la dinamización del Casco Antiguo de Mont-roig del Camp (EINA), un proyecto que ya se presentó en el año 2022. Tal como se explica en el estudio, este «formula estrategias de actuación tanto en vivienda como en el urbanismo, los espacios públicos, el tejido comercial local, el patrimonio cultural y la movilidad con el fin de frenar el proceso de declive y garantizar la correcta calidad de vida de los vecinos del entorno».

Así, se quiere «impulsar las plantas bajas, mejorar la calidad y ubicación de los espacios públicos, fomentar la accesibilidad a pie y revisar la gestión del aparcamiento, promover la mejora paisajística con el entorno y preservar los elementos patrimoniales». Al fin y al cabo, reunido con un total de doce actuaciones de carácter e intensidades diferentes.

Miami Platja , en proceso

En julio, se celebró un encuentro entre autoridades del Camp de Tarragona y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, para exponer propuestas del Plan de Barrios. El alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, apuntó que además del proyecto del casco antiguo, también preparan otro para Miami Platja.

Según fuentes del Ayuntamiento, este año solo hay previsión de presentar la revitalización del casco antiguo. El ente municipal, sin embargo, sigue trabajando en la propuesta de Miami Platja con el fin de conseguir subvenciones que mejoren el municipio.