Detenidos dos turistas en Cambrils por intentar estafar más de 4.000 euros en un hotel con una transferencia falsa

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos turistas por intentar estafar a un hotel en Cambrils, en el Baix Camp, con la manipulación de documentos oficiales. Los hechos se produjeron este martes cuando dos hombres, de 28 y 26 años, intentaban evadir pagar el coste de la estancia en el establecimiento turístico con documentos falsos.

Los dos arrestados intentaron hacer creer que habían pagado una factura de 4.171,68 euros con un justificante de una transferencia bancaria que había sido manipulado con inteligencia artificial. Mostraban a los trabajadores del hotel la captura de la falsa transferencia, pero los empleados se dieron cuenta del fraude y alertaron a los Mossos, que detuvieron a los dos turistas.