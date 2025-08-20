Cambrils, preparado para el Festival Pròleg

Imagen de archivo de la zona de bar en la última edición del Festival Pròleg de Cambrils al parque del Pescador.Festival Pròleg

El Festival Pròleg vuelve al parque del Pescador de Cambrils este fin de semana con un cartel repleto de actividades, espectáculos, talleres y conciertos para todos los públicos. Es uno de los festivales culturales, musicales y artísticos autogestionados de referencia en el Camp de Tarragona y este 2025 llega con una quinta edición llena de grandes novedades los próximos 21 y 22 de agosto.

La principal es la duración del acontecimiento. Hasta ahora, la propuesta había llevado una programación gratuita de un día y este año ha quedado ampliada a dos jornadas. Más allá de esta, también destaca que se presentará la creación de su propia cerveza artesana y una muestra de comidas del mundo.

El festival abrirá las puertas el jueves 21 de agosto a las 19 h con el espectáculo de clown y magia de Txema Muñoz. Aquel día, a las 20 h, también se hará una cata de vinos a cargo del enólogo cambrilense Jordi Rovira y un taller de danza de la compañía The Concept, que más tarde ofrecerá una actuación en el escenario grande del parque del Pescador. Para cerrar la primera jornada, el grupo de indie pop catalán, Jo Jet y Maria Ribot, presentará su último álbum, Ribera, en el escenario del Pròleg con un concierto que empezará a las 22.45 h.

El viernes, a las 17.30 h, el espectáculo de teatro familiar Teatrinu abrirá la programación del día. También se llevará a cabo un taller de Cajas Nido y uno de creación de velas. Paralelamente, la mesa redonda de este año tratará la relación entre la cultura y la lengua catalana, que contará con el patrocinio de la URV. El día, claro está, se acabará con la mejor música.

A las 00 h, el ganador del concurso Sona9, Dan Peralbo y el Comboi, ofrecerá un concierto como cabezas de cartel del Festival Pròleg. Durante las dos jornadas de festival, el Mercado de Artesanía ocupará el parque con artistas y artesanos que expondrán productos y mostrarán sus proyectos.

Desde la organización del festival se espera que, como mínimo, se repitan las buenas cifras del año pasado: «Esperamos a más de 1.000 personas en las dos jornadas. El formato de un solo día ya estaba consolidado y hemos optado por ampliar el programa».