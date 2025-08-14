Vuelve la Fiesta Mayor de la Mare de Déu del Camí de Cambrils con 25 días de actos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de la Mare de Déu del Camí 2025 de Cambrils ya tiene programación. Ayer miércoles, el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, el concejal de fiestas, Alfredo Clúa, y representantes de las diferentes entidades festivas del municipio hicieron la presentación pública de los actos que se celebrarán en la ciudad del Baix Camp entre el 21 de agosto y el 14 de septiembre.

Entre las novedades de este año, destaca la Vinilada organizada por la entidad Molla'ls dentro de la tradicional Feria del Disco, una propuesta musical que pretende dar protagonismo al formato analógico del vinilo. Se dará protagonismo a dos acontecimientos que llegan a su décima edición: la Fiesta Bastonera bienal del Ball de Bastons de Cambrils y la Pujada de la Galera de la Colla de Diables Els Cagarrieres. El 10 de septiembre vuelve el concierto de la Diada con un cartel de lujo: Buhos, Pepet i Marieta, Fescat Goes Punk y Dj Dimuca. Al día siguiente 11 de septiembre, se celebrará el acto Institucional de la Diada nacional de Cataluña en el Parque del Pescador.