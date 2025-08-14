Extinguido el fuego que ha afectado a dos embarcaciones en el club náutico de l'Hospitalet de l'Infant

Imagen del incendio que ha afectado a dos embarcaciones en el club náutico de l'Hospitalet de l'Infant.Twitter

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos han dado por extinguido el fuego que afectaba a dos embarcaciones en el club náutico de l'Hospitalet de l'Infant, en el Baix Camp, atacando el incendio con una línea de espuma.

El aviso se ha dado a las 15.51 horas y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado con nueve dotaciones, con una unidad del GRAE subacuático. Una de las barcas ha quemado completamente con el amarre roto, y ha afectado a otra parcialmente.