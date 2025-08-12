Intervienen 1.500 prendas de ropa falsificada en un dispositivo contra el top manta en l'Hospitalet de l'Infant

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y Policía Local de Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant llevaron a cabo este domingo un dispositivo contra el top manta en torno al mercadet de l'Hospitalet de l'Infant. Este se saldó con la intervención de 1.500 piezas falsificadas y la detención de un individuo.

El operativo policial, llevado a cabo en torno al mercadet, incluyó el controles en los accesos y el patrullaje por la zona para detectar personas que hacían venta ambulante de productos falsificados.

El dispositivo se realizó durante la mañana y se saldó con la intervención de gran cantidad de material falsificado tanto en los accesos como la zona donde había los manteros. En total, se retiraron cerca de 1.500 piezas entre bolsos de mano, camisetas, sudaderas y pantalones de diferentes marcas.

En el marco del dispositivo, los mossos detuvieron, en uno de los controles hechos en los accesos, a un hombre de 34 años por una orden de detención policial por desórdenes públicos y daños. El detenido pasó a disposición judicial ayer lunes.