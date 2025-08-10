Prades inicia la cuenta atrás para el eclipse solar con una jornada de actividades

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Prades se prepara para el eclipse solar del 2026 y programa actividades gratuitas para el próximo martes 12 de agosto, justamente un año antes del eclipse.

La jornada empezará a las once de la mañana cuando el Parque Astronómico de las Montañas de Prades y el Ayuntamiento de Prades activarán la cuenta atrás para el eclipse del próximo año en la Sala 1 de Octubre del Centro Cívico.

A continuación se dará a conocer el programa del «Festival Eclipse 26» de los días 10 al 13 de agosto del 2026. Se pretende atraer a la gente de forma gradual haciendo actividades durante la semana de manera que se reduzca la movilidad de gente el mismo día.

Acto seguido, a las once y cuarto, será el turno de la conferencia «Cazando eclipses por todo el mundo» a cargo de Josep Masalles de la Asociación ASTER Barcelona. El astrofísico es la persona que más eclipses ha observado de todo el estado, un total de 43 eclipses (22 totales, 11 anulares y 10 parciales).

A las doce del mediodía se estrenará el espectáculo «El gran eclipse» con Gerard Marsal y Aleix Roig en la Sala del Baile en el Centro Cívico. El espectáculo tendrá un aforo limitado y hará falta inscripción previa a la Oficina de Turismo de Prades. El espectáculo será itinerante y explicará la importancia y la oportunidad única de este fenómeno a escuelas, teatros y espacios públicos de todo el país.

A la una y cuarto de la tarde el Parque Astronómico de las Montañas de Prades ofrecerá un taller de uso de las «gafas de eclipse» en la Plaza de los Árboles que se regalarán a todos los asistentes al espectáculo previo.

A la una y media será el turno de la observación del Sol abierta para todo el mundo con una plantación de telescopios por parte de una decena de agrupaciones astronómicas de Cataluña a la Plaza Major de Prades.

Les miradas puestas al Eclipse del 2026

Prades será uno de los mejores lugares de la península para poder observar el eclipse gracias a la calidad del cielo alejado de la contaminación lumínica, de la calina de la costa y por su altura que permitirán ver la totalidad del fenómeno.

Será un acontecimiento histórico que no se vivía en Cataluña desde el año 1905 y que no volveremos a ver hasta casi el año 2200 aproximadamente. Casi tres siglos con tan sólo un eclipse total de Sol en Cataluña y tendremos la oportunidad de observar este espectáculo astronómico único.

Un acontecimiento de estas características atrae a miles de personas de todo el planeta tan profesionales como aficionados a la astronomía y amantes del astroturismo. Con un año de antelación ya hay reservas hechas en los alojamientos de la zona, algunos de los cuales han tenido que colgar el cartel de completo.

La Generalitat de Catalunya ha creado una comisión especial para gestionar la movilización, seguridad y todos los aspectos relacionados para aquel día.

En el 2026 se celebrará el Festival Eclipse con actividades del 10 al 13 de agosto para todos los públicos y especialmente recomendadas a partir de los 4 años. Se ofrecerán en catalán, castellano e inglés. Se pueden reservar a la web del Parque Astronómico de las Montañas de Prades diferentes paquetes para el Festival.