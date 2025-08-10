Herido leve en un choque entre una autocaravana y una furgoneta en la AP-7, en Mont-roig del Camp

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El sábado por la noche tuvo lugar un accidente de tráfico en Mon-roig del Campo, al AP-7, en el punto kilométrico 269 en dirección Valencia, dejando a una persona herida leve. La colisión implicó una autocaravana y una furgoneta.

Los Bomberos de la Generalitat se desplazaron hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones. Allí pudieron comprobar que a la autocaravana viajaban dos personas, una de las cuales ha resultado ilesa y la otra ha resultado herida leve. Los ocupantes de la furgoneta han salido ilesos.

No ha habido evacuaciones en centros sanitarios, aunque el afectado se quejaba de dolor por un posible latigazo cervical.