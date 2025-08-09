Cambrils reparte el segundo premio de la Lotería Nacional

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Cambrils ha sido uno de los municipios afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 9 de agosto de 2025. Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, una administración de la localidad ha vendido 10 décimos del número 89522, correspondientes al segundo premio, dotado con 12.000 euros por décimo.

En total, se han repartido 120.000 euros en premios en la población. La suerte ha llegado desde L'Estel – Administración nº. 2 de Cambrils, situada en la calle Ramon Llull, 26, local A.

Este segundo premio también ha caído en otros puntos de España, como Fuengirola (Málaga), Treceño (Cantabria) y varias localidades más.

Con respecto al primer premio, ha correspondido al número 73922, premiado con 600.000 euros por serie (60.000 euros en el décimo), y se ha vendido a administraciones de Zaragoza capital, Castelldefels (Barcelona) y Pamplona (Navarra).