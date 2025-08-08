Un herido en el incendio de un patinete eléctrico en un piso en Cambrils

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Dos personas fueron atendidas el jueves por la noche en Cambrils por un incendio de un patinete eléctrico. Los hechos pasaron en un piso situado en el número 7 de la calle Andalusia. Los Bombers se desplazaron hasta el lugar de los hechos. El fuego no se propagó al resto de la vivienda, sólo el humo.

Dos personas fueron atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), aunque, finalmente, sólo una fue trasladada hasta un centro hospitalario.