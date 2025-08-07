El tributo a Michael Jackson reúne a más de 1.300 espectadores en el Parque del Pinaret

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parque del Pinaret de Cambrils se llenó ayer hasta los topes para disfrutar de un homenaje de primer nivel a la figura del Rey del Pop. El espectáculo tributo a Michael Jackson ofreció dos horas trepidantes de música, luz, color, fuegos artificiales, bailarines y coreografías imposibles que hicieron vibrar un auditorio completamente entregado desde el primer minuto.

Con más de 1.300 asistentes, muchos de ellos de pie y algunos incluso vestidos con el look and feel característico del artista, el concierto repasó algunos de los grandes éxitos de Michael Jackson, como The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Black or White, Thriller, Billie Jean, Beat It o Bad.

No faltaron momentos emotivos, como una versión a cappella de You're Not Alone cantada con la participación del público, ni tampoco los grandes clásicos visuales como los espectaculares cambios de vestuario o el icónico moonwalk que arrancó ovaciones.

La energía no decayó ni un instante, con un público de pie hasta el final, cuando el artista puso el colofón con Live's Too Good y un selfie colectivo para inmortalizar una noche que quedará en la memoria del FIM Cambrils.

Antes y después del espectáculo, la zona Village se llenó en una noche calurosa pero llena de sonrisas y complicidades; amenizada por el Dj German Galiano que levantó a muchísima gente de la silla para bailar sonidos de Motown, disco, pop rock y R&B.

Nil Moliner

Este gran espectáculo da paso hoy a otro de los platos fuertes de la 50.ª edición del Festival Internacional de Música de Cambrils: Nil Moliner, que promete seguir haciendo historia en el Pinaret. Hoy, a las 22h el de Sant Feliu, pisará por primera vez el escenario del festival en un espectáculo que apunta diversión, frescura y autenticidad en el estreno de nuevas canciones por parte del artista como Tú cuerpo en braille.

A las 20h se abrirán las puertas del Village del FIMC, a las 20:30 el concierto de Olga Zoet amenizará la tarde y a las 22h empezará el espectáculo.

Todavía quedan algunas entradas disponibles en que se pueden comprar en anticipada por la web oficial del FIMC www.festivaldecambrils.cat o bien en www.codetickets.com; o bien en taquilla - en las puertas del parque del Pinaret- a partir de las 20h.