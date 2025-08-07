Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han estabilizado el incendio de vegetación forestal de Alforja, en el Baix Camp. Nueve dotaciones terrestres, de las doce que se han activado inicialmente, siguen trabajando en la zona hasta la extinción del fuego.

El incendio se ha declarado sobre las dos y media del mediodía de este jueves. El fuego ha quemado con baja intensidad en la zona conocida como las Barqueras, donde hay varias edificaciones. La superficie afectada, no llega a los dos mil metros cuadrados.