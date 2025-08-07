Gastronomía y música llenan Riudoms en su Feria de la Avellana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Feria de Riudoms –43a Feria de la Avellana y 424.ª Feria de Sant Llorenç- vuelve este fin de semana en torno a la escuela Beat Bonaventura del municipio, donde los visitantes podrán disfrutar de hasta una cuarentena de actividades para todos los públicos.

La Feria de Riudoms 2025 se propone hacer disfrutar a los visitantes desde todos los ángulos sensoriales posibles, con una programación pone al alcance de los visitantes actividades que estimulen la vista, el oído, el olfato el gusto y el tacto. Como ejemplo, encontraremos la entrada de la Feria, que será un pequeño viaje que recurrirá todos estos sentidos.

Como en los últimos años, la Gastroferia volverá a ocupar el punto central de la Feria. Un espacio dedicado a la gastronomía, donde poder degustar comida y beber de calidad y proximidad, donde disfrutar de showcookings en directo y charlas a cargo de cocineros de prestigio, como la que ofrecerá la reconocida Maria Nicolau el sábado por la noche. Todo casado con música y buen ambiente. De hecho, el producto de calidad es uno de los ejes principales de la Feria. Por este motivo, la inauguración irá a cargo de los paradistas del antiguo mercado municipal de Riudoms.

En vista del buen recibimiento conseguido el año pasado, este año se consolida la apuesta por la actividad nocturna y se ofrece actividad en unas horas más benévolas con el calor. Por este motivo vuelve La Fira de Nit: música en directo y DJs hasta bien entrada la noche del viernes y sábado con el fin de poder disfrutar de un buen ambiente mientras se toma una copa o se degusta buena comida.