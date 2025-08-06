El FIM Cambrils vive una velada memorable con una imponente puesta en escena de Carmina Burana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parque del Pinaret vivió ayer una velada memorable con la interpretación de Carmina Burana de Carl Orff, a cargo de la Coral Verge del Camí, bajo la dirección de Andreu Ferré. La actuación, que reunió a más de 170 cantantes, dos pianistas, percusión y solistas, rindió homenaje a una de las obras más emblemáticas del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), que este año celebra su 50.º aniversario.

Se trata de la tercera vez que la Coral canta esta pieza a lo largo del medio siglo de trayectoria y ayer lo hizo acompañada de los integrantes de la Coral, además del Coro participativo FIMC 50; la Coral Jove Verge del Camí; los Coros Vivace y Vivace Cambra de l'Escola de Música de Cambrils, además de la soprano Andrea Martí; de Hugo Bolívar, Contratenor y del barítono Germán de la Riva acompañados de Nexus Piano Duo, además de las percusiones de Barcelona todo bajo la dirección de Andreu Ferré.

Con las gradas llenas y un público entusiasmado, la cantata arrancó con el contundente O Fortuna, después de un prólogo íntimo interpretado por el Nexus Piano Duo, a cuatro manos, con Mireia Fornells y Joan Miquel Hernández. A partir de aquí, la música hizo un viaje por las pasiones humanas con una coral impecable y unos solistas destacados: Andrea Martí, Hugo Bolívar y un Germán de la Riva especialmente expresivo en In taberna quando sumus en el papel de borracho.

El espectáculo imponente finalizó con una larga ovación de pie en el Parque del Pinaret delante de más de mil tres cientos espectadores. Con una versión sólida, viva y muy celebrada por el público, la Coral Verge del Camí no sólo ofreció un concierto memorable, sino que hizo revivir la esencia de aquellas primeras noches del festival en el Parque Samà. Un homenaje cargado de música, emoción y memoria. Previamente, en el Village, Joan Marcià ofreció un concierto para los asistentes que quisieron pasar un rato antes del concierto.

Hoy, This is Michael

Hoy, el FIM Cambrils continúa con el espectáculo This is Michael es mucho más que un tributo: es una experiencia inmersiva que te transporta a través de la extraordinaria trayectoria de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, con una puesta en escena espectacular para revivir al Rey del Pop en This is Michael.

Durante dos horas, el público revivirá los grandes éxitos del Rey del Pop con una puesta en escena espectacular, coreografías milimétricas e interpretaciones de alto nivel que capturan la esencia única de sus conciertos. No faltará el mítico moonwalk ni los momentos más icónicos que han marcado generaciones.

Con un espectáculo completamente renovado, This is Michael vuelve más potente que nunca para rendir homenaje de dos horas a un legado que sigue inspirando el mundo entero. Una cita imprescindible para fans y curiosos, para vibrar con la magia y la energía inolvidable de Michael Jackson, en directo.

La apertura de puertas será a las 20h; a las 20:30h inicio de la sesión con Dj Galiano y village abierto con bar y foodtrucks previo al espectáculo. Al acabar el concierto, el espacio village continuará abierto hasta las 2 de la madrugada.