La Fiesta Mayor de Sant Roc llega a l'Hospitalet de l'Infant: programa, actos y ubicaciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

L'Hospitalet de l'Infant ya se prepara para vivir una nueva edición de su fiesta grande, la Fiesta Mayor de Sant Roc 2025, que tendrá lugar del 13 al 17 de agosto con una programación llena de actividades para todas las edades.

La fiesta se caracteriza por la gran implicación de las entidades locales, un hecho que ha permitido organizar más de una sesentena de actos. También destaca el aumento del número de peñas (seis más), que este año llegan a un total de 45 (27 de jóvenes y 18 grandes), una cifra récord que refleja la vitalidad y la fuerza de esta celebración.

La concejala de Fiestas, Yolanda Marqués, ha querido remarcar «el trabajo incansable de la Comisión de Fiestas de l'Hospitalet de l'Infant, la Asociación de Peñas y las más de quince entidades locales que han hecho posible un programa diverso y para todo el mundo».

Marqués ha animado a la ciudadanía a «salir a la calle, llenar las plazas y vivir cada momento con respeto, responsabilidad y alegría, porque las fiestas son una oportunidad para fortalecer los vínculos que nos unen como pueblo».

También ha tenido un mensaje para los visitantes: «Sant Roc es una fiesta abierta y acogedora. Todo el mundo que nos visita estos días puede sentirse parte de esta celebración y vivirla con la misma pasión que lo hacemos nosotros».

Acontecimientos destacados y novedades

Entre las actividades más destacadas de este 2025 hay:

La actuación infantil del grupo Ambauka, que ofrecerá un espectáculo familiar lleno de energía, valores y música que une tradición y modernidad. (jueves 14 de agosto, 19.30 h, en la Plaza Berenguer d'Entença).

El 4.º Festival Sénior Summer Live, con el tributo a Raffaella Carrà “Hola Raffaella” y el concierto de “Tribut Los Mejores” con versiones de El Canto del Loco, Estopa, Melendi y Fito & Fitipaldis (el jueves 14 de agosto, a las 23 h, en la Plaza Berenguer d'Entença).

La vuelta de Hotel Cochambre, dentro de su gira del 25.º aniversario, con su inconfundible show de versiones (sábado 16, 23.30 h, Plaza Berenguer d'Entença).

La recuperación de las habaneras con el grupo Mar Blava (sábado 16 de agosto, a las 22 h, en la Plaza Coll de Balaguer).

El concierto de clausura con la banda local Windy Coast Band, que pondrá el punto final a las fiestas (domingo 17 de agosto, a las 23 h, en la Plaza Coll de Balaguer).

Otras propuestas destacadas son el Más & Más Show Menéalo on Tour (jueves 14 de agosto, a las 00.30 h, en la Zona Penyes, ubicada en el patio de la Escuela Mestral) y la actuación del grupo de versiones Band-Idos (viernes 15 de agosto, a las 23.30 h, en la Zona Penyes).

Además, el programa incorpora actos tradicionales como la fideuá popular, subida a la ermita de Sant Roc a pie y en bicicleta, , la 39a Nit del Foc, la 37a Trobada gegantera, la 42a Travessa al Port Nedant, el homenaje a los abuelos y abuelas mayores y a los socios y socias del Casal d'Avis que hacen 80 años este 2025, sin olvidar el gran castillo de fuegos, que irá a cargo de la pirotecnia Dragon; y la feria de atracciones en el Paseo Marítimo, abierta cada día en el paseo marítimo, a partir del 12 de agosto, de 19 h a 02 h.

Un pregonero muy amado

El pregón (el miércoles 13 de agosto, a las 19 h, en la Casa Consistorial) irá a cargo del vecino Toni Valle Ruiz, que fue conserje durante 25 años de la Escuela Mestral de l'Hospitalet de l'Infant y, «dejó una huella imborrable en toda la comunidad educativa por su amabilidad, dedicación y buen humor», tal como ha destacado la alcaldesa, Asunción Castellví. La alcaldesa ha afirmado que «Toni es una persona muy querida por el pueblo que representa los valores de la fiesta: proximidad, alegría y comunidad».