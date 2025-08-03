Moisés Tarrés de Viladrau y su perra Mel, ganadores del Concurso de Perros Pastores en Prades

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Prades ha acogido este fin de semana el XXXVI Concurso Internacional de Perros Pastores el domingo 3 de agosto en el campo de fútbol municipal donde Moisés Tarrés, procedente de Viladrau, y su perra Miel, una Border Collie de 5 años han sido los vencedores de la jornada. En segunda posición ha quedado José Ramón García, de Euskadi, y en tercera posición José María Pleguezuelos, de La Canonja.

Imagen del podio de la 36.ª edición del Concurso Internacional de Perros Pastores en PradesÀngel Vera

Once pastores con sus perros han mostrado sus habilidades en el control del rebaño de ovejas. La presencia femenina ha vuelto este año con dos pastoras con Gemma Serra de Avià y Mireia Colonques de Muntanyola. Los participantes de este año provienen de Cataluña, Huesca, Aragón, Euskadi, Comunidad Valenciana, Baleares y Francia.

El público este domingo ha sido numeroso llegando a las 943 entradas vendidas y 230 niños que tienen acceso gratuito incluyendo a una veintena de invitados de un centro de educación especial.

Como anécdota de la jornada se ha podido ver a Juli Bayot del País Valencià haciendo una demostración con tres perros adiestrados en tres idiomas diferentes para poder darlos órdenes independientes a cada uno.

Por segundo año consecutivo se ha añadido la jornada del sábado 2 de agosto con un taller de lana a cargo de Laia Aguilà de El Talleret del Clot en la Plaza Major y una muestra del oficio esquilando ovejas y cuchilla-lis las uñas. La jornada ha sido un éxito atrayente una gran afluencia de público entre curiosos y participantes en los talleres.

Este año como novedad se ha añadido por la noche un maridaje de vinos y quesos a cargo de Esther Gurí del restaurante Casa Gurí de la Masó. Los quesos locales provenían de Capafonts, La Febró, Vimbodí y la Selva del Camp acompañados de los vinos de la Bodega Totò Marquès y de la Bodega Vega Aixalà.

Un concurso con historia

El concurso, que ya lleva 36 ediciones a la espalda en Prades, se inició el año 1988 y se ha ido celebrando el primer domingo de agosto, exceptuando los años de pandemia. El concurso es un reconocimiento al mundo del pastoreo en el cual hay que recordar el trabajo de los pastores en la prevención de incendios ya que ayudan a mantener los bosques limpiando el sotobosque.

Funcionamiento del concurso

El concurso consta de dos pruebas en las cuales se premia la obediencia del perro. El perro tiene que dar un paso de banderas y conducir el rebaño desde el punto de inicio hasta delante del pastor, intentando que pase por la Portella. Posteriormente el rebaño tiene que quedar quieto dentro del círculo y el pastor tiene que sacar la esquila de una oveja del rebaño procurando que el resto del rebaño quede dentro del círculo.

Finalmente el pastor irá caminando hacia la manguera con el rebaño detrás y se tiene que conseguir que entre todo el rebaño en el corral y cerrar la puerta. En la segunda prueba, los pastores mejor calificados tendrán que recoger el rebaño del punto de inicio, llevarlo delante suyo e ir al corral haciendo entrar y salir las ovejas.