Aparecen los cadáveres de un hombre y su gato en una playa de Cambrils

Un hombre ha aparecido muerto a la desembocadura de la Riera de Riudecanyes este domingo al mediodía. Según explica ElCaso.com y ha podido confirmar Diari Més, se trataría de un habitante de Cambrils, que llevaría en una mochila un gato, también muerto, mientras la otra estaría cargada de piedras.

Los hechos habrían tenido lugar este mediodía, alrededor de dos cuartos los uno y media, y el cadáver habría sido descubierto por una pareja que practicaba paddle surf. Esta habría alertado a los servicios de emergencia, y hasta el lugar de los hechos se habrían desplazado la Policía Local de Cambrils, los Mossos d'Esquadra, y la Guardia Civil, que se está haciendo cargo de la investigación.

Según informa ElCaso.com, la víctima llevaría entre ocho y diez horas muerta cuando fue avistada, y el gato que llevaba a una de las mochilas se trataría de su mascota.

Actualmente, todavía se están investigando los hechos, y la Guardia Civil estaría intentando determinar si se trata de un suicidio.