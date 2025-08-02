Chicuelo y Mezquida cautivan Cambrils con una fusión vibrante de jazz, flamenco y músicas del mundo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Anoche, el Festival Internacional de Música de Cambrils vivió uno de los momentos más mágicos de esta edición con la actuación del pianista Marco Mezquida y el guitarrista flamenco Chicuelo, que volvieron a unir su talento en un proyecto único: Del alma.

Acompañados del percusionista reusense Paco de Mode, presentaron este nuevo trabajo discográfico, una auténtica travesía musical donde se funden el jazz, el flamenco, la música clásica, el pop y las músicas del mundo. Del alma es un viaje sonoro que abraza bulerías, rumbas, guajires, tanguillos y baladas con esencias funk e influencias brasileñas.

Un concierto trepidante, con sello propio, brillante y lleno de matices, que cautivó un público absolutamente entregado y que acabó de pie pidiendo un bis. La complicidad entre los músicos se hizo evidente desde el primer acuerdo, con una puesta en escena donde la creatividad, la pasión y el equilibrio entre sensibilidades musicales confluyeron en perfecta armonía.

La obra reafirma la conexión artística y espiritual entre Chicuelo y Mezquida, que desde el 2017 construyen una propuesta única, emocionante y de altísima calidad. El concierto, también tuvo lugar para las reivindicaciones así, Mezquida explicó que ‘La balada del faro de los deseos’ inspirada a un faro de Menorca la dedicaban al pueblo palestino.

«En un mundo de locos deseamos que tengan paz», apuntó. Una noche para recordar, llena de sentimiento y virtuosismo, que confirma Del alma como una de las fusiones más poderosas y originales de la escena musical actual.

Sábado y domingo, más actividad

Hoy sábado, el FIM Cambrils continúa con nuevas propuestas musicales en el Pinaret y esta noche volverá a vestirse de gala con una velada dedicada al soul y el blues con un doble sesión con The Amy Winehouse Band (22:30h), acompañado del grupo telonero The Winesoul (21h). La apertura de puertas en el Parque del Pinaret tendrá lugar a las 20h y dentro se dispondrá de servicio de bar y food trucks.

Mañana domingo será el turno de la mallorquina Maria del Mar Bonet (domingo 3 de agosto, 22h) con las entradas totalmente agotadas.