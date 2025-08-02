Música
Chicuelo y Mezquida cautivan Cambrils con una fusión vibrante de jazz, flamenco y músicas del mundo
El escenario del parque del Pescador acogió anoche el primero de los tres conciertos programados en este espacio en esta 50.ª edición del FIMC
Anoche, el Festival Internacional de Música de Cambrils vivió uno de los momentos más mágicos de esta edición con la actuación del pianista Marco Mezquida y el guitarrista flamenco Chicuelo, que volvieron a unir su talento en un proyecto único: Del alma.
Acompañados del percusionista reusense Paco de Mode, presentaron este nuevo trabajo discográfico, una auténtica travesía musical donde se funden el jazz, el flamenco, la música clásica, el pop y las músicas del mundo. Del alma es un viaje sonoro que abraza bulerías, rumbas, guajires, tanguillos y baladas con esencias funk e influencias brasileñas.
Un concierto trepidante, con sello propio, brillante y lleno de matices, que cautivó un público absolutamente entregado y que acabó de pie pidiendo un bis. La complicidad entre los músicos se hizo evidente desde el primer acuerdo, con una puesta en escena donde la creatividad, la pasión y el equilibrio entre sensibilidades musicales confluyeron en perfecta armonía.
La obra reafirma la conexión artística y espiritual entre Chicuelo y Mezquida, que desde el 2017 construyen una propuesta única, emocionante y de altísima calidad. El concierto, también tuvo lugar para las reivindicaciones así, Mezquida explicó que ‘La balada del faro de los deseos’ inspirada a un faro de Menorca la dedicaban al pueblo palestino.
«En un mundo de locos deseamos que tengan paz», apuntó. Una noche para recordar, llena de sentimiento y virtuosismo, que confirma Del alma como una de las fusiones más poderosas y originales de la escena musical actual.
Sábado y domingo, más actividad
Hoy sábado, el FIM Cambrils continúa con nuevas propuestas musicales en el Pinaret y esta noche volverá a vestirse de gala con una velada dedicada al soul y el blues con un doble sesión con The Amy Winehouse Band (22:30h), acompañado del grupo telonero The Winesoul (21h). La apertura de puertas en el Parque del Pinaret tendrá lugar a las 20h y dentro se dispondrá de servicio de bar y food trucks.
Mañana domingo será el turno de la mallorquina Maria del Mar Bonet (domingo 3 de agosto, 22h) con las entradas totalmente agotadas.