Cambrils recupera la Casa del Mar para albergar un centro para personas con discapacidad

Cambrils ya dispone del edificio de la Casa del Mar al completo. Aunque el inmueble alberga el hogar de ancianos en sus primeras plantas, el resto estaba en desuso desde que desapareció el consultorio médico del Institut Català de la Salut.

La Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del espacio, ha cedido el inmueble al municipio durante veinticinco años con el fin de destinarlo a los servicios ocupacionales. La adscripción, que se aceptó el pasado 21 de julio, será efectiva a partir de hoy. Concretamente, en la segunda, tercera y cuarta planta se ubicará un centro de día de terapia ocupacional, inserción y otras actividades para el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual.

La actividad será gestionada por la entidad APRODISCA, quien contará con el permiso de uso del espacio durante cuatro años. La entidad presta actualmente este servicio en el Centro Cultural Municipal de manera provisional y esperan poder trasladarse a la Casa del Mar este mismo septiembre. La adecuación del inmueble también irá a cargo de la entidad.

Mar España, concejala de Bienestar Social, apunta que el traslado supondrá «una mejora de espacio y unas condiciones aptas» para esta actividad. Se calcula que el espacio dará servicio a unos 15 usuarios. De esta manera, las personas usuarias podrán disfrutar del servicio cerca de su casa y evitar desplazamientos en Reus o Tarragona.

Oliver Klein, alcalde cambrilense, remarca la «satisfacción» de recuperar para la ciudadanía un edificio «muy conocido», especialmente por la gente del barrio del Puerto. Antes de acoger el CAP, el inmueble había sido utilizado por los pescadores del municipio donde hacían «sus números», tal como relata el alcalde.«Es un hito histórico que hemos reivindicado durante muchos años», observación Klein.

Ahora, con el centro de día y el hogar de ancianos, propiedad de la Generalitat, todo el edificio tendrá un uso social. Klein adelanta que «en un futuro» la vocación del Ayuntamiento es poder disfrutar de todo el edificio.

La Casa del Mar, que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social, fue adquirido en mayo de 1986, fue utilizado por el Instituto Social de la Marina (ISM) hasta noviembre de 2022. Les superficies adscritas son 218 m² de la segunda planta, 231 m² de la tercera y 167 m² de la cuarta, además de 42 metros cuadrados de terraza.

La planta más alta también dispone de una cocina equipada y hay un ascensor que permitirá el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Eso sí, se tendrá que adaptar un baño por los usuarios.