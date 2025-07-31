Prades lo tiene todo a punto para el Concurso de Perros Pastores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Concurso Internacional de Perros Pastores en Prades vuelve este fin de semana con la 36.ª edición este fin de semana. Las actividades se iniciarán el sábado 2 de agosto con una muestra de oficios, talleres y degustaciones relacionados con el pastoreo y el domingo 3 de agosto será el turno del concurso.

El sábado a partir de las once de la mañana hasta las ocho de la noche se podrá realizar un taller de lana gratuito a cargo de Laia Aguilà en la plaza Major. Los visitantes tendrán también la oportunidad de ver cómo esquilan ovejas de forma tradicional.

A las ocho de la noche será el turno del maridaje de vinos de la bodega Totò Marquès y la bodega Vega Aixalà y quesos de Capafonts, la Febró, Vimbodi y la Selva del Camp a cargo de Esther Gurí, propietaria del restaurante Casa Gurí de la Masó, al Jardín del rector. Las plazas para el maridaje serán limitadas y se podrán adquirir las entradas en la Oficina de Turismo por 23 euros.

El domingo 3 de agosto a las ocho y media de la mañana se abrirán las puertas del campo de fútbol municipal para quien quiera desayunar de brasa. A las once pondrá en marcha el concurso en el cual más de una decena de pastores con sus perros tendrán que mostrar sus habilidades en el control del rebaño de ovejas. Este año los pastores provienen del territorio catalán, Comunidad Valenciana, Euskadi, Aragón, Baleares y Francia entre los cuales participan dos mujeres.

Las entradas para los espectadores se pueden adquirir en el acceso al campo de fútbol por cinco euros el mismo día y quien quiera el desayuno de brasa lo podrá adquirir también por 5 euros.

Los participantes confirmados son:

José Maria Pleguezuelos – La Canonja (Cataluña)

– (Cataluña) Moisés Tarrés – Viladrau (Cataluña)

(Cataluña) Mireia Colonques – Muntanyola (Cataluña)

– (Cataluña) Gemma Serra – Avià (Cataluña)

– (Cataluña) Víctor García – Lliçà d'Amunt (Cataluña)

– (Cataluña) Juli Bayot – Ares del Maestrazgo (Comunidad Valenciana)

– del Maestrazgo (Comunidad Valenciana) Miquel Adrover – Felanitx (Islas Baleares)

– (Islas Baleares) Paul da Silva (Francia)

(Francia) José Escaño – La Muela (Aragón)

– (Aragón) José Ramón García – Sodupe (Euskadi)

– (Euskadi) Arnau Requesens – L'Albiol (Cataluña)

El Concurso se inició el año 1988 y se ha ido celebrando el primer domingo de agosto, exceptuando los años de pandemia. El concurso es un reconocimiento al mundo del pastoreo en el cual hace falta un reconocimiento al trabajo de los pastores en la prevención de incendios ya que ayudan a mantener los bosques limpiando el sotobosque.