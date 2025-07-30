Queralt Lahoz inaugura hoy las ‘bodas de oro’ del FIMC cambrilense

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), arranca hoy en el Puerto con un concierto gratuito de la artista catalana Queralt Lahoz a partir de las 22 horas. El certamen llega de una manera muy especial, celebrando medio siglo de historia con una programación que mira a los orígenes (1974), pero que también respira contemporaneidad y compromiso.

Del 30 de julio al 10 de agosto, Cambrils se convertirá en el epicentro musical del sur de Cataluña con una propuesta que recupera la esencia inicial del festival –con una presencia significativa de la música clásica y la ópera– pero que también integra grupos internacionales, estatales y catalanes de primer nivel de estilos bien diversos como el pop, el rock, la canción de autor, el soul, el jazz o el flamenco.

La programación de este festival la integran los conciertos de Nil Moliner, Lax'n'Busto, Ainhoa Arteta, el musical internacional This is Michael, El Drogas, The Amy Winehouse Band (con los teloneros The Winesoul), Chicuelo & Marco Mezquida, Maria del Mar Bonet, Carmina Burana, Quintet Montsant, Laura Simó & Francesc Capella Trio, Queralt Lahoz y LaDinamo. Todavía se pueden comprar entradas para los diferentes conciertos, excepto por la clausura del festival: los Lax'n'Busto que hace un mes que agotaron las entradas.

Festival descentralizado

Por segundo año consecutivo, el festival descentraliza su actividad musical, llevándola a varios espacios emblemáticos del municipio. El Puerto de Cambrils acogerá dos conciertos gratuitos, hoy con Queralt Lahoz y mañana con LaDinamo, que llevará su espectáculo itinerante y festivo a quien haga las delicias del público.

También se suman dos grandes escenarios para conciertos de medio y grande formato. Por una parte, el Parque del Pescador con tres sesiones programadas: la mallorquina Maria del Mar Bonet (domingo 3 de agosto); la actuación de jazz y al flamenco mediterráneo con Chicuelo & Marco Mezquida (1 de agosto) y el soul y el blues con una doble sesión con The Amy Winehouse Band (2 agosto, 22.30 horas), acompañado del grupo telonero The Winesoul (2 de agosto, 21 horas).

El espacio principal sobre el cual gira la actividad del FIMC es el Parque del Pinaret, donde ha reservado los conciertos más multitudinarios (del 5 al 10 de agosto).

Además, con el fin de ofrecer un plus a los espectadores se ha montado un Village que incluye foodtrucks para poder cenar con una oferta gastronómica de calidad y a la hora vivir una experiencia musical complementaria que abrirá puertas cada noche a las 20 horas y donde se instalará una gradería para disfrutar de actuaciones en directo antes de los conciertos.