El Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant pondrá a la venta 10 parcelas municipales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprobó inicialmente, en la sesión del 24 de julio, el expediente para vender 10 parcelas de titularidad municipal mediante concurso público.

Estos terrenos forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo y Vivienda y se enajenarán de acuerdo con el pliegue de cláusulas administrativas y la documentación técnica que regula el proceso.

Les 10 parcelas que son objeto de este expediente de alienación de corderos inmuebles que forman parte del patrimonio público de suelo y vivienda, están situadas en el núcleo de l'Hospitalet de l'Infant en: avenida de la Vía Augusta 137-139; calle del Ferrocarril 6, 8 y 10; calle del Ferrocarril 12 con calle del Forat Negre 5; calle del Migjorn 45; calle de Miquel Barceló 6; calle de Salvador Dalí 11 con calle de Marià Fortuny 12; calle de Salvador Dalí 13; y calle de Salvador Dalí 15 con calle de Isidre Nonell 11.