Mont-roig emprenderá acciones legales contra un DJ por incitación al odio durante las fiestas de Miami Platja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha condenado rotundamente los hechos ocurridos la madrugada de este sábado durante una sesión musical en el marco de la Fiesta Mayor de Santa Jaume de Miami Platja. Según explican en un comunicado, durante la actuación durante la Fiesta Blanca, el DJ Ruben Romero profirió graves insultos contra las autoridades del Estado, con comentarios que el consistorio considera «claramente constitutivos de un delito de incitación al odio». Además, según varios testigos presentes en el sitio de los hechos, «el DJ incitó al público asistente a sumarse a los cánticos ofensivos», un comportamiento que generó malestar entre muchos de los presentes.

Según ha declarado el alcalde del municipio, Fran Morancho, «el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp no puede permitir que en un espacio de ocio, de fiesta y de complicidad entre los jóvenes del municipio se hagan este tipo de comentarios, que claramente son una incitación al odio. Por eso se ha decidido interponer acciones legales contra esta persona». El alcalde ha añadido que «nos encontramos en un momento en el cual se están viviendo constantes ataques a la convivencia, al respecto y a los valores fundamentales, y desde una institución como la nuestra, no podemos ser cómplices de este tipo de acciones».

El Ayuntamiento presentará una denuncia por un posible delito de incitación al odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, y que pone los focos en aquellos que fomenten o promuevan el odio, la discriminación o la violencia por motivos de ideología, raza, identidad, sexo u otras condiciones personales o sociales.

Finalmente, el consistorio lamenta profundamente que estos hechos hayan tenido lugar en un acto festivo y reitera su compromiso con la voluntad de fomentar un entorno donde la convivencia pacífica y el respeto mutuo sean pilares de todas las actividades públicas en el municipio.