Muere un motorista en un choque con un turismo en Montbrió del Camp

La grúa se lleva la moto implicada en un accidente mortal en Montbrió del Camp

Un motorista ha muerto este domingo en un choque con un turismo en Montbrió del Camp, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico. El conductor del coche, que ha dado negativo en drogas y alcohol, ha sido detenido por homicidio por imprudencia grave.

Según ha podido saber la ACN, el coche se habría saltado un stop y habría embestido la motocicleta que conducía a la víctima mortal. El aviso del accidente ha llegado cuando faltaban cinco minutos para las dos del mediodía de este domingo, en el que se alertaba de un choque entre un coche y una motocicleta al punto kilométrico 10,8 de la carretera T-310.

A causa del incidente, se ha cortado uno de los carriles de la vía y se da paso alternativo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Servicio de Emergencias Médicas y Mossos d'Esquadra.

Con esta víctima son 87 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.