Extinguido un incendio de vegetación en la TV-3141 de Cambrils

Los Bomberos de la Generalitat han extinguido este sábado por la tarde un incendio de vegetación que ha afectado a una zona próxima a la carretera TV-3141, en el término municipal de Cambrils. El aviso se ha recibido a las 17.36 h y el fuego se ha dado por controlado hacia las 18.30 h y extinguido completamente en torno a las 19 h.

El incendio, empujado por el viento de marinada, ha quemado matorrales y varios elementos plásticos, y los efectivos han trabajado en torno a una hectárea de terreno.

Hasta cinco dotaciones terrestres de los Bomberos han sido movilizadas para apagarlo. El fuego no ha causado daños personales ni ha afectado a ninguna infraestructura y ya se considera totalmente extinguido.