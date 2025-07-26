Diari Més

Extinguido un incendio de vegetación en la TV-3141 de Cambrils

El fuego, empujado por el viento de marinada, ha quemado matorrales y plásticos y ha requerido la intervención de cinco dotaciones de los Bomberos

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.

Los Bomberos de la Generalitat han extinguido este sábado por la tarde un incendio de vegetación que ha afectado a una zona próxima a la carretera TV-3141, en el término municipal de Cambrils. El aviso se ha recibido a las 17.36 h y el fuego se ha dado por controlado hacia las 18.30 h y extinguido completamente en torno a las 19 h.

El incendio, empujado por el viento de marinada, ha quemado matorrales y varios elementos plásticos, y los efectivos han trabajado en torno a una hectárea de terreno.

Hasta cinco dotaciones terrestres de los Bomberos han sido movilizadas para apagarlo. El fuego no ha causado daños personales ni ha afectado a ninguna infraestructura y ya se considera totalmente extinguido.

