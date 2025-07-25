Malestar en Prades por la retirada repentina de la estelada del campanario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Moviment Social Prades per la Independència ha denunciado públicamente la retirada de la estelada que desde el año 2012 ondeaba en el campanario de Santa Maria la Major de Prades, una acción que consideran «repentina» e injustificada. Según este colectivo, que agrupa vecinos, veraneantes y amigos del pueblo comprometidos con la causa independentista, la bandera no había generado nunca ningún conflicto ni entre los habitantes ni entre los visitantes.

La decisión de retirarla ha sido comunicada por el rector J.S. Pellicer mediante un escrito al eAgora, el canal municipal, donde explica que el Arzobispado de Tarragona ha ordenado la retirada ante «reiteradas denuncias» y «advertencias». El mosén añade que la medida no responde a un criterio personal ni político, sino que busca preservar la convivencia y la neutralidad de la parroquia.

Aun así, el movimiento denuncia que no hay constancia de un comunicado oficial del Obispado en el consistorio, y consideran que la presión ha venido de fuera del pueblo. Para expresar su malestar, están impulsando acciones reivindicativas, como colgar esteladas en los balcones para visibilizar el rechazo ciudadano y defender el derecho a la expresión colectiva.