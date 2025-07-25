Green Enterprise construirá una planta para recuperar residuos no reciclables en la Selva

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Green Enterprise ha conseguido 224 millones de euros de financiación para construir en el estado español cinco plantas de recuperación de residuos no reciclables, una de las cuales en la Selva del Camp (Baix Camp). La empresa ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Santander para disponer de los recursos para las cinco instalaciones que, según ha anunciado, estarán operativas entre los años 2026 y 2029.

Las plantas proyectadas pretenden ofrecer una solución tecnológica por tratar y reciclar la fracción resta: residuos sólidos industriales, urbanos, biomasas y barros para evitar su incineración o envío en vertederos. Lo pretende hacer a través de un proceso de pirólisis, para transformar estos materiales en «productos de alto valor añadido».

Las plantas tendrán una capacidad conjunta de tratamiento que superará las 200.000 toneladas anuales. Los residuos serán transformados en aceite pirolítico, el residuo carbonoso resultante así como otros materiales reutilizables para la industria, un hecho, según Green Enterprise, que ayudará a «la economía circular y reducir emisiones de CO2».

Aparte del de la Selva del Camp, los otros proyectos financiados se ubicarán en Muel (Zaragoza), San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), Madridejos (Toledo) y As Somozas (A Coruña). Aquiestes dos últimas se encuentran en la fase final de construcción y se podrían poner en marcha durante 2026. Según la empresa, la puesta en marcha de cada una de las instalaciones generará 20 puestos de trabajo directos y más de 40 indirectas.