Cambrils crea una zona de estacionamiento exclusivo para autocaravanas en el Corralet

El Ayuntamiento de Cambrils abrirá el lunes una zona de estacionamiento exclusivo para autocaravanas en el Corralet 2, que actualmente ya funciona como aparcamiento disuasorio. El consistorio, a través de la empresa municipal Aparcam, ya ha señalizado los accesos de esta área situada ante la residencia Colisée Cambrils, con una capacidad para un centenar de autocaravanas, que de momento será gratuita y no dispondrá de servicios.

La apertura de esta zona de estacionamiento de autocaravanas implicará la prohibición de aparcar en otras zonas del resto del municipio. Con el objetivo de evitar el estacionamiento descontrolado de este tipo de vehículos por toda la villa, la Policía Local y Aparcam ya han modificado las líneas de pintura para reducir la longitud de las plazas de zona azul y zona naranja de las calles transversales, adecuándolos a las dimensiones de un turismo. De esta manera, los vehículos que sobrepasen la delimitación del estacionamiento podrán ser denunciados, tal como prevén las ordenanzas municipales.

Además, en los próximos días también se instalarán señales informativas sobre la nueva área en los accesos principales del municipio, así como señales específicas de prohibición en los lugares más conflictivos.

El año pasado el Ayuntamiento de Cambrils ya tomó algunas medidas para impedir o dificultar el estacionamiento de autocaravanas en las zonas más concurridas de poniente y levante, como ahora la reducción de la anchura de las plazas o la sustitución de zonas naranjas por azules para acortar las estancias.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Antonio Martínez, ha explicado que el Ayuntamiento no quiere eliminar este tipo de turismo que cada vez cuenta con más adeptos pero sí que es necesario regular y ordenar el estacionamiento de autocaravanas porque pueden causar molestias al vecindario y visitantes por los ruidos, el tamaño, la ocupación excesiva del espacio público o el impacto visual que suponen cuando se concentran en primera línea de mar.

El concejal también ha puntualizado que la nueva área exclusiva para autocaravanas es de estacionamiento y pero no de acampada, y no se permite la entrada de otros vehículos como coches o autobuses. En cambio, el solar del Corralet 1, en el otro lado del camino del Corralet, seguirá operativo como aparcamiento de turismos.

Hay que recordar que con este mismo objetivo de resolver los problemas de falta de estacionamiento, la semana pasada el Ayuntamiento de Cambrils también inició las obras de ampliación del aparcamiento disuasivo de la Fontcoberta.