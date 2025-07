Vandellòs II funcionó más de 2 meses con una válvula de seguridad inoperativa, según el CSN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha constatado que la central nuclear de Vandellòs II funcionó durante más de dos meses con la válvula de alivio de uno de los generadores de vapor inoperativa. El organismo regulador ha elevado a nivel 1, «anomalía», en l'Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el incidente notificado por los gestores de la central, ANAV, el 1 de julio pasado, con motivo de una parada programada de la central.

Según el CSN, la válvula no se encontraba operativa, «de forma inadvertida, desde el 28 de abril pasado, una «condición no permitida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, al no poder asegurar que estuviera desarrollo correctamente su función de seguridad».

Según la información recogida por el CSN, el titular de la central había observado previamente, el 28 de abril, con motivo del apagón eléctrico, un «comportamiento anómalo» de esta válvula. A raíz de eso, se inspeccionó y sometió a pruebas en presencia de mantenimiento mecánico sin identificar ninguna anomalía de funcionamiento. Tampoco se apreció ningún mal funcionamiento durante la subida de carga ni las pruebas efectuadas posteriormente.

Sin embargo, después de notificar el incidente el 1 de julio, las comprobaciones posteriores de ANAV comprobaron que su apertura sólo se producía cuando se encontraba previamente aislada por su válvula motorizada. Así las cosas, declaró la válvula inoperable y efectuó las tareas necesarias para repararla. Según el CSN, el tipo de mal funcionamiento observado llevó al titular a considerar que la válvula había sido inoperable desde el 28 de abril.

Con esta información, el CSN ha elevado el suceso a nivel 1, por el incumplimiento de las normas técnicas de funcionamiento durante estas fechas. Con todo, destaca que el suceso no tuvo impacto sobre los trabajadores, la población o el medio ambiente.