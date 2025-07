La gira de Nintendo repite un verano más en el Parque del Pescador de Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parque del Pescador de Cambrils volverá a ser una de las paradas del itinerario de la gira estival de Nintendo Switch, con la colaboración del Patronato de Turismo. Los próximos días 24, 25 y 26 de julio entre las 18h y las 23 horas, los y las visitantes que se acerquen a las carpas de Nintendo tendrán la oportunidad de coger los mandos de la nueva consola de la marca y demostrar sus habilidades.

Ya es ya es la tercera vez – y la segunda consecutiva- que la reconocida compañía japonesa escoge Cambrils para su vuelta por el estado español, en la que presentará sus últimas novedades y organizará actividades familiares gratuitas al aire libre para todos los públicos.

La concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel, ha celebrado que Nintendo se haya vuelto a instalar en Cambrils este verano. «Es una propuesta familiar que enriquece la agenda de verano de la ciudad y que genera uno grande atractivo, especialmente para las familias con niños», ha afirmado la concejala.

En esta nueva edición, las personas asistentes podrán disfrutar de más de 40 estands de juego, experimentar la nueva consola Nintendo Switch 2, disponible desde el 5 de junio, y competir con amigos y familiares en Mario Kart World. Este nuevo título de la saga de carreras admite hasta 24 pilotos por carrera, ofrece un mundo interconectado e incorpora modos adaptados tanto a jugadores principiantes como veteranos.

Además, la gira estrenará Donkey Kong Bananza, la aventura protagonizada por Donkey Kong y una joven Pauline, disponible desde el 17 de julio. También se podrán probar otras estrellas del catálogo de Nintendo Switch 2, como la versión optimizada de Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Breath of the Wild con gráficos mejorados, y los intensos combates de Street Fighter VI.

Para completar la experiencia, se dispondrá de un photocall temático para que los visitantes se puedan llevar un recuerdo inolvidable. Después de Cambrils, la gira visitará otros municipios de la península como Calafell, Castro Urdiales, Suances, Sant Vicent de la Barquera, Avilés, Vigo y Valladolid.