ERC Cambrils denuncia la parálisis y la falta de liderazgo del gobierno Klein en los primeros 100 días

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esquerra Cambrils ha hecho hoy una valoración de los primeros 100 días de gobierno del nuevo ejecutivo de Oliver Klein, en pacto con NMC, PSC y PP. La oposición republicana lamenta que el alcalde no haya sido capaz de impulsar ninguna acción transformadora ni de mostrar liderazgo, y denuncia un estado creciente de descoordinación y dejadez en el municipio.

«Nos encontramos con un Ayuntamiento sin proyecto, sin rumbo y con una ciudad desarreglada», afirmaba la portavoz del grupo, Camí Mendoza, quien añadía que «el señor Klein dijo que cogía el timón de Cambrils, pero la realidad es que el barco va a la deriva».

Desde Esquerra se denuncia que el nuevo gobierno no ha presentado ningún Plan de Acción Municipal, una herramienta imprescindible para la planificación estratégica, y que «es preocupante que el alcalde diga que no tiene tiempo para redactar su plan de mandato, nosotros creemos que no han sido capaces de sentarse los tres partidos: no puede ser que se improvise cada día». A eso, desde Esquerra Cambrils, subrayan que se suma el retraso injustificable en la aprobación del presupuesto municipal.

El grupo que lidera la oposición afirma que Cambrils presenta una imagen de dejadez alarmante. «Las calles están más sucias que nunca: contenedores desbordados, paseos degradados y papeleras llenas, el servicio de limpieza y recogida no funciona».

La portavoz, Camí Mendoza, añadía que a todo eso se le suma la parálisis de proyectos importantes impulsados por el gobierno anterior, como el pabellón en Vilafortuny, las obras de mejora de la avenida Pau Casals y de la calle Colom, la renovación y mantenimiento de parques infantiles y, en todo, la preocupación que la mala gestión de los proyectos ponga en riesgo subvenciones importantes.

«Nos comprometemos, como hasta ahora, a trabajar de manera responsable y activa delante de la inoperancia demostrada por el actual gobierno municipal. Fiscalizando cada decisión, denunciando la inacción y defendiendo un modelo de ciudad con liderazgo, servicios dignos y respeto por la ciudadanía. Pedimos al señor Klein que se ponga las pilas, que si querían la posibilidad de gobernar, ¿ahora a qué esperan?», sentenciaba Mendoza.