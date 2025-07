El Reus Juga! volverá a llenar las calles de juegos tradicionales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Reus juga!, VIII Festival de Juegos Tradicionales, se llevará a cabo el 12 y 13 de julio y ofrecerá una edición con un abanico más amplio de actividades y con un mayor número de participantes. Esta es una iniciativa organizada por la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles, junto con la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals.

El concejal de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, ha explicado que «el objetivo de este acontecimiento es dar a conocer los juegos tradicionales y populares entre la ciudadanía, así como recordar que estos son también relación, aprendizaje, compañerismo y cultura».

Como novedad de esta edición, se contará con la colaboración del proyecto europeo Erasmus+ Games Plus: traditional games for learning tono teach, que mostrarán y enseñarán a jugar a tres juegos: el Bòlit, jugado en Catalunya; el Jogo do Beto, de Portugal, y el Pljočke, de Croacia.

También hay que destacar que este año, además del Reus juga!, la ciudad también acogerá el encuentro anual de la Associació Europea de Jocs i Deports Tradicionals (AEJeST), y por eso será la capital europea de los juegos tradicionales, con una presencia de delegaciones de 11 países de Europa y 7 comunidades autónomas del Estado. El encuentro acogerá a más de 200 participantes que estarán en Reus desde el 11 hasta el 13 de julio.

Como acto previo, se celebró hace unas semanas el I Tastet de jocs tradicionals a les escoles, donde se enseñaron varios juegos a los más de 300 alumnos que se inscribieron voluntariamente. «El objetivo era hacer difusión del Reus juga! y ver qué posibilidades hay para que las escuelas participen», ha afirmado el presidente de la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles, Jordi Torrente, que ha querido resaltar que la participación de la ciudadanía es uno de los principales propósitos de esta iniciativa.