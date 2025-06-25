Enric Daza denuncia el colapso de los taxis en Cambrils durante el verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo de Junts-Compromís per Cambrils asegura que con la llegada de la temporada alta, el municipio vuelve a evidenciar «carencias graves en servicios esenciales para residentes y turistas», como la falta de taxis disponibles en horas clave, «hecho que perjudica la experiencia de los visitantes y genera una imagen negativa del municipio».

Su portavoz, Enric Daza, denuncia, nuevamente «una falta total de planificación por parte del gobierno municipal, que repite los mismos errores año tras año. El año pasado, muchos turistas optaron por municipios vecinos no sólo por la falta de servicios como duchas o lavapies en las playas, sino porque era prácticamente imposible encontrar un taxi cuando era necesario».

Aunque la Generalitat de Catalunya permite licencias temporales para reforzar el servicio en periodos de máxima demanda, en Cambrils no se ha activado esta posibilidad. «Parece que hay intereses concretos que impiden poner soluciones encima de la mesa», alerta Daza. «Otros municipios como Ibiza, Salou o Benidorm han ampliado su flota estacional con éxito, e incluso han permitido la entrada de taxis de zonas limítrofes. Cambrils no puede quedarse atrás».

Ante la inacción del gobierno local y la falta de tiempo para tramitar nuevas licencias, Daza asegura que presentarán una moción para que se creen tres licencias más al municipio, una fija y dos temporales. Este modelo, ya implementado con éxito en otras zonas turísticas, ha permitido reducir tiempo de espera y evitar pérdidas económicas y de reputación.

El partido también pedirá abrir una investigación interna transparente sobre las causas que han impedido el uso de licencias temporales hasta el momento y depurar responsabilidades si procede.

Además de convocar de forma urgente una mesa sectorial del taxi con representación de todas las partes implicadas (Ayuntamiento, taxistas locales, Consejo Comarcal, Generalitat y agentes económicos) para diseñar un plan de actuación inmediato y planificar en el 2026.

Daza concluye que «o se toman medidas ya, o Cambrils seguirá siendo sinónimo de colapso e improvisación» con turistas y visitantes que tienen que sufrir se carencias de la planificación de algunos mandatarios municipales.