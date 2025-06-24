El Govern impulsa la mejora de carreteras entre Reus, Montblanc y Tortosa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha sacado a licitación un conjunto de obras de mejora en una decena de carreteras de toda Cataluña, con una inversión total de 248,3 millones de euros. Esta actuación, que supone duplicar la inversión habitual en conservación y mejora del firme, tiene como objetivo principal aumentar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios, a la vez que se hace una apuesta decidida por la sostenibilidad ambiental.

Los trabajos se centrarán en la mejora del firme de las vías, aplicando técnicas y materiales sostenibles que permitirán reducir la huella de carbono asociada a la construcción y mantenimiento de carreteras. Según las previsiones del Departamento, la incorporación de estos nuevos procesos puede suponer una reducción de emisiones de dióxido de carbono de hasta el 25% con respecto a las técnicas convencionales.

Esta nueva estrategia persigue tres grandes objetivos: reducir las emisiones y el consumo energético durante las obras, aprovechar materiales reciclados o reutilizados, e incrementar la durabilidad de los pavimentos. Eso comportará una disminución del consumo de materias primas y una rebaja de los costes a largo plazo.

En las comarcas de Tarragona, las actuaciones previstas incluyen mejoras en carreteras entre Reus, Montblanc y Tortosa, puntos clave para la movilidad del territorio. Además, también se trabajará en vías de otras zonas como Vic y Berga, Viladecans e Igualada, Argentona y Sabadell, Gerona, Vidreres y la Vall de Bianya, Esterri d'Àneu y Tremp, Ponts y Solsona, y Lleida.