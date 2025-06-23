A subasta suelos urbanos en Montbrió del Camp con descuentos del 88%

El portal de subastas Escrapalia ha puesto en venta un suelo urbano en Montbrió del Camp (Tarragona) con un descuento muy destacado con respecto a su valor de tasación. Se trata de una parcela de 5.873 metros cuadrados que sale a subasta pública con un precio inicial de sólo 30.000 euros, cuando su valor estimado es de 247.000 euros. Esta oferta representa un descuento del 88%.

El terreno se encuentra en el sector SUD-PP3 (antiguo PP-1) Les Palomeres, una zona pendiente todavía de desarrollo urbanístico pero con una fuerte proyección de crecimiento. Su ubicación estratégica, muy próxima a la Costa Daurada y con buenas conexiones de transporte, lo convierte en una oportunidad interesante tanto para inversores como para promotores que quieran desarrollar proyectos residenciales o de uso mixto en el futuro.

Este activo inmobiliario sale a subasta dentro del proceso de liquidación de la constructora Roca Borras S.L., en concurso de acreedores. La venta se realiza por encargo de la Administración Concursal y se gestiona a través de la plataforma especializada Escrapalia, operada por la empresa Surus.

Imagen de las parcelas en subhasta de Montbrio del Camp.Cedida

Subasta abierta hasta el 16 de julio

La subasta estará abierta hasta el 16 de julio y cualquier persona, empresa o inversor puede participar registrándose gratuitamente en Escrapalia. Para poder hacer una oferta, hay que depositar una garantía económica que será devuelta a todos los participantes excepto al ganador del lote, a quien se le descontará del precio final de adjudicación.